Красногорск, , 15:04 — REGNUM В вопросах экологии жители Подмосковья в 2020 году чаще всего жаловались на состояние водоемов. Об этом 16 декабря сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Указывается, что к такому выводу пришли в региональном министерстве экологии и природопользования на основе анализа обращения граждан. Причем подобная ситуация сохраняется уже на протяжении нескольких лет.

«По поводу экологического состояния поверхностных вод в министерство поступило свыше 1 тысячи обращений. Чаще всего они касаются незаконных водовыпусков и размещения отходов в водоохранных зонах», — рассказал министр экологии и природопользования Андрей Разин.

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