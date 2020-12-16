Орел, , 14:58 — REGNUM Планов по введению локдауна в Орловской области нет, информация о якобы закрытии региона является фейковой. Об этом говорится в официальном заявлении регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Орловской области, опубликованном 16 декабря.

Фредерик Бурр Оппер. «Фейковые» новости. 1894

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В заявлении, в частности, говорится, что в Сети появились «массовые фейковые сообщения» о том, что в ближайшее время в Орловской области планируется тотальное закрытие магазинов, детсадов, учреждений культуры и так далее.

«Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности и является ничем иным, как попыткой посеять панические настроения и усилить тревогу в обществе, дискредитировать органы государственной власти, создать ажиотажный спрос на товары первой необходимости и спровоцировать массовое недовольство населения», — говорится в заявлении.

В оперштабе особо подчеркнули, что сегодня в Орловской области нет оснований для ужесточения уже действующих ограничительных мер.

В регионе продолжает действовать масочный режим, требование соблюдения социальной дистанции. В связи с высоким трафиком покупателей в торговых точках принято решение об усилении дезинфекционного режима.

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