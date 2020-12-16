Варшава, , 14:56 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда вручит медали нескольким медработникам из Военного медицинского института и Польского центра международной помощи, которые участвовали в медицинской миссии в итальянском регионе Ломбардия. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Врачи из Военного медицинского института и Польского центра международной помощи в марте текущего года, во время первой волны пандемии коронавируса, отправились в полевой госпиталь в Брешии, чтобы оказать поддержку итальянской службе здравоохранения в эпицентре распространения COVID-19 в Ломбардии.

Целью миссии был обмен опытом о формах и способах организации национальной системы здравоохранения с точки зрения эффективности управления борьбой с коронавирусной инфекцией. Всего в миссии приняли участие 15 человек, в том числе 7 врачей-реаниматологов и медработники других специализаций.

По оценкам руководства Военного медицинского института и Польского центра международной помощи, сотрудники хорошо справились с задачей, оказав помощь итальянским коллегам, а также изучив опыт борьбы с пандемией в Италии для использования в Польше.