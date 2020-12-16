Токио, , 15:14 — REGNUM Японская компания Honda объявила отзыв 1,79 млн машин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего японская компания проведет четыре отзывные кампания, часть из которых связана с жалобами на возгорание. При этом в Соединенных Штатах будет отозвано самое большое количество автомобилей Honda — 1,4 млн экземпляров.

Так, в США будет проведен отзыв 268 тыс. моделей CR-V, выпущенных за период с 2002 по 2006 год. На отозванных машинах будет заменен главный переключатель стеклоподъемников. В компании сообщили, что данная неисправность стала причиной 16 возгораний. При этом никто не пострадал.

Также Honda отзывает около 735 тыс. моделей Accord, Accord Hybrid и Insight в США для обновления программного обеспечения. Отмечается, что программная ошибка может нарушить связь, что приведет к срабатыванию сигнальных огней и нарушению работы некоторых электронных компонентов, например, дисплея камеры заднего вида, индикаторов и дворников.

Ранее немецкая компания Opel (принадлежит General Motors) объявила об отзыве по всему миру 9500 электромобилей Ampera-e.

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