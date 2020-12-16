Красногорск, 16 декабря 2020, 15:02 — REGNUM Московская область оказалась на вершине рейтинга субъектов РФ по уровню благоприятности инвестиционного климата, составленного агентством RAEX. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.
Отмечается, что рейтинговое агентство в своем исследовании присвоило Подмосковью показателем 1А, что означает максимальный потенциал для бизнеса с минимальным риском.
Также в число лидеров по благоприятности инвестиционного климата также вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
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