Красногорск, , 15:02 — REGNUM Московская область оказалась на вершине рейтинга субъектов РФ по уровню благоприятности инвестиционного климата, составленного агентством RAEX. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Отмечается, что рейтинговое агентство в своем исследовании присвоило Подмосковью показателем 1А, что означает максимальный потенциал для бизнеса с минимальным риском.

Также в число лидеров по благоприятности инвестиционного климата также вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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