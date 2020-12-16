Москва, , 14:41 — REGNUM Ситуация со смертностью в России по сравнению с другими странами мира отличается в лучшую сторону. Так, в Испании за десять месяцев 2020 года смертность возросла на 18,7%, в Италии — на 15%, в Соединённых Штатах — на 11,7%. Такие цифры, комментируя информацию о возросшей в текущем году смертности в России на 10% по отношении к январю — октябрю 2019 года, привёл врач и телеведущий Александр Мясников.

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Так, если за 10 месяцев 2019 год в России умерло почти 1,5 млн человек, а в 2020 году на 10% больше, то значит, согласно его расчётам, «это плюс 150 тысяч дополнительных смертей». При этом от COVID-19 за этот период скончались 42 тыс. человек.

«150−42= на 108 тысяч смертей от причин иных, чем коронавирус стало больше за 10 месяцев текучего года. И это не сокрытие смертей от COVID, потому что идёт в полном соответствии с общемировой статистикой. Вернее есть расхождение, но как раз в лучшую сторону», — подчеркнул Мясников.

На основании этого врач делает выводы о том, что борьба с пандемией в мире ослабила общее состояние лечебно-профилактической медицинской помощи населению, что вылились в резкое увеличение смертности от причин, иных, чем коронавирусная инфекция. Кроме того, по его словам, «в России система здравоохранения оказалась устойчивее, что видно на цифрам прироста смертности за время эпидемии, который значительно ниже, чем в других развитых странах».

Напомним, ранее РБК, основываясь на анализе данных Росстата, сообщил о том, что смертность в России за январь — октябрь 2020 года возросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. также отмечалось, что уровень смертности в текущем году превысил максимальные показатели последних десяти лет.