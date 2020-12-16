Уфа, , 15:02 — REGNUM Сведения о планируемом 17 декабря 2020 года сносе объекта культурного наследия «Дом Тихониных» в Уфе не соответствует действительности. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Башкультнаследия.

По сообщению пресс-службы ведомства, этот объект, расположенный на ул. Коммунистическая, 13, находится в аварийном состоянии, а значит представляет угрозу здоровью, жизни и имуществу людей. В прошлом году представителю собственника этого здания (Управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы) было выдано задание на проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия.

Сообщается, что до настоящего момента в управление никто не обращался за получением разрешения на проведение этих работ, также не была представлена научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия. При этом сотрудники Башкультнаследия допускали возможность демонтажа лишь некоторых конструкций, которые представляют угрозу здоровью и жизни граждан, с последующим полным восстановлением объекта культурного наследия.

Отмечается, что 15 декабря текущего года в управление поступила проектная документация по полному демонтажу здания. Эта документация согласована не была, поскольку не соответствует действующему законодательству.

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