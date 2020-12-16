Волгоград, , 14:38 — REGNUM В Волгоградской области 16 декабря выявлено 273 носителя коронавируса, что на пять человек больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 207 человек, скончались пять пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары госпитализированы 6066 взрослых и 62 ребёнка. Среди этих пациентов у 1187 подтверждён коронавирус. В целом в Волгоградской области выявили 31 тыс. 302 носителя инфекции, завершили лечение выздоровлением 29 тыс. 732 человека.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано пять летальных исходов. Таким образом, от осложнений на фоне коронавируса скончались 383 человека.