Орел, , 14:34 — REGNUM Распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря подписал 15 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«В выходной день 26 декабря 2020 года будут привлечены к работе лица, замещающие государственные должности Орловской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются губернатором, государственные гражданские служащие, замещающие должности в органах исполнительной государственной власти Орловской области, и работники, замещающие должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы области, в органах исполнительной государственной власти области с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. Для указанных категорий работников 31 декабря 2020 года будет выходным днем», — говорится в сообщении.

Работодателям региона власти также рекомендуют перенести рабочий день с четверга, 31 декабря, на 26 декабря, субботу.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в десятках регионов РФ власти уже приняли решение о том, что 31 декабря станет выходным днем.