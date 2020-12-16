Москва, , 14:34 — REGNUM За последние несколько лет экологическая ситуация в Москве стала лучше. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во многом, по мнению главы города, это связано с развитием транспортной инфраструктуры в столице и сокращению вредных выбросов.

«За последние годы количество выбросов, содержание в атмосфере вредных веществ уменьшилось просто в разы. улучшилась и вода в Москве-реке, в разы стало меньше нефтепродуктов. Улучшилась почва. Улучшилась в целом экология Москвы, при том, что город продолжает расти, а численность население — увеличиваться», — сказал Собянин.

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