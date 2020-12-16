Брянск, , 14:26 — REGNUM Вакцину «Спутник V» 16 декабря получили три медицинских учреждения Брянска. В специальном термофургоне в организации доставили 200 доз, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Препарат получили городские поликлиники №№ 1 и 5 и поликлиника Брянской городской больницы №2. Вакцину развозит специально оборудованный автомобиль предприятия «Брянскфармация» при температуре не менее минус 18 градусов.

«Внутри новой машины установлено холодильное оборудование. В термофургоне имеются термоиндикаторы, которые выводятся на регистратор ToushPrint. Прибор показывает, какая температура внутри фургона на протяжении всего маршрута. По прибытии в медучреждение делается распечатка информации, подтверждающей сохранность вакцины и соблюдение правил перевозки при её транспортировке», уточнили в оперативном штабе.

Первые прививки сделают работникам профессий групп риска. Одной ампулы, которая хранится во вскрытом состоянии не более двух часов, хватает для вакцинации пяти человек. До конца 2020 года в регион должно поступить 1032 дозы «Спутник V».