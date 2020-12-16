Брянск, 16 декабря 2020, 14:26 — REGNUM Вакцину «Спутник V» 16 декабря получили три медицинских учреждения Брянска. В специальном термофургоне в организации доставили 200 доз, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Препарат получили городские поликлиники №№ 1 и 5 и поликлиника Брянской городской больницы №2. Вакцину развозит специально оборудованный автомобиль предприятия «Брянскфармация» при температуре не менее минус 18 градусов.
Первые прививки сделают работникам профессий групп риска. Одной ампулы, которая хранится во вскрытом состоянии не более двух часов, хватает для вакцинации пяти человек. До конца 2020 года в регион должно поступить 1032 дозы «Спутник V».