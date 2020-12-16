Владимир, , 14:21 — REGNUM Во Владимирской области 16 декабря подтверждено 182 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 15 тыс. 829 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 14 тыс. 164 пациента, в том числе 178 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 407 человек, шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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