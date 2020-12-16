Ярославль, 16 декабря 2020, 14:20 — REGNUM В январе 2021 года в Ярославле начнется строительство двух детских садов в микрорайоне «Сокол» на улице Дядьковской. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Строительство запланировано по национальному проекту «Демография».
Каждый детский сад будет трёхэтажным. В них будут работать по 12 групп: четыре ясельные и восемь — для детей от трех до семи лет. На первом этаже предусмотрены тёплые полы.
Рядом уже строится школа — по национальному проекту «Жильё и городская среда». После завершения этих работ один из самых активно развивающихся районов города будет обеспечен социальной инфраструктурой.
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