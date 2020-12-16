Ярославль, , 14:20 — REGNUM В январе 2021 года в Ярославле начнется строительство двух детских садов в микрорайоне «Сокол» на улице Дядьковской. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Строительство запланировано по национальному проекту «Демография».

Микрорайон «Сокол» в Ярославле

"Сейчас Фрунзенский район активно застраивается, сюда переезжает все больше семей с детьми. Мы понимаем, что мест в дошкольных учреждениях не хватает. Поэтому приняли решение построить сразу два больших одинаковых детских сада на 220 мест. Их смогут посещать малыши от полутора до семи лет», — рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Каждый детский сад будет трёхэтажным. В них будут работать по 12 групп: четыре ясельные и восемь — для детей от трех до семи лет. На первом этаже предусмотрены тёплые полы.

Рядом уже строится школа — по национальному проекту «Жильё и городская среда». После завершения этих работ один из самых активно развивающихся районов города будет обеспечен социальной инфраструктурой.

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