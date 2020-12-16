Москва, , 14:20 — REGNUM Москва в ближайшие месяцы будет жить в условиях связанных с коронавирусом мягких ограничений, заявил 16 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

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Выступая на заседании Московской городской думы, Собянин сообщил, что можно было бы закрыть всю деятельность в городе, и «эпидемия резко пошла бы, наверное, на спад», но цена этого — «миллионы безработных, обнищание людей, разорение предприятий».

Поэтому столичные власти воздерживаются от таких радикальных мер «до последнего», уточнил он.

«Уверен, что принятые нами решения сработают и в 2021 году экономика Москвы начнёт возвращаться к устойчивому росту, — сказал Собянин. — Также очевидно, что в течение ближайших месяцев мы будем жить в условиях относительно мягких, но всё же ограничений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин на заседании Мосгордумы заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве осенью и зимой 2020 года разительно отличается от той, что была весной. Весной количество заболевших и количество госпитализированных двигалось в геометрической прогрессии. Осенью же, по мнению мэра Москвы, ситуация принципиально другая — в городе уже нет взрывного роста.

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