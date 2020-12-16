Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM Свердловский областной суд огласил приговор 30-летнему жителю Екатеринбурга, который сжёг своего бригадира. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Было установлено, что 14 сентября 2019 года возле дома в переулке Базовый пьяный гражданин облил мужчину бензином и поджёг. Поводом стал отказ выплатить аванс за половину дня работы.

За убийство с особой жестокостью суд назначил ему 14 лет в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на полтора года. Кроме того, удовлетворены гражданские иски жены, матери и дочери погибшего на общую сумму 3 млн рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, преступление было совершено в период покоса травы. Гражданин работал газонокосильщиком. Бригадир, являвшийся фактически водителем-прорабом, находил работников самостоятельно. 14 сентября он привёз рабочих на место покоса. Однако подсудимый употреблял алкоголь и затем между ним и руководителем возник конфликт. В результате подсудимый решил убить бригадира.