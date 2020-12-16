Москва, , 14:18 — REGNUM На сегодняшний день данные о развитии бесплодия у мужчин, переболевших COVID-19, отсутствуют. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ профессор Лейла Адамян.

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"На сегодняшний день нет доказательств того, что непосредственно коронавирусная инфекция влияет на сперматогенез, гаметогенез и на развитие бесплодия», — сказала Адамян.

При этом она отметила, что человечество знакомо с новым типом коронавируса лишь девять месяцев, и специалистам лишь предстоит множество исследований на тему фертильности после COVID-19.

Адамян также подчеркнула, что на женщин, планирующих беременеть, COVID-19 не оказывает влияния: осложнение может дать только общее тяжелое состояние во время болезни и воспалительный синдром.