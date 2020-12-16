Москва, , 14:27 — REGNUM Дистанционное образование не оказало негативного влияния на качество подготовки учащихся школ в Москве. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пользу этого говорит тот факт, что результаты ЕГЭ в 2020 году среди столичных школьников оказались не хуже показателей 2019 года, подчеркнул мэр города.

«Осенью мы оставили с 1 по 6 класс очное обучение, чтобы маленькие школьники были в школе под присмотров педагогов. Такой компромисс был найден. Что касается МЭШ — слава Богу, что он был, что была такая технология. При такой огромной нагрузке, которую испытывает сегодня МЭШ, конечно, были проблемы, но большинство из них мы решили», — заявил Собянин.

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