Москва, , 14:13 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил включить в календарь профилактических прививок вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 16 декабря сообщает официальный портал правительства России.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соответствующее поручение глава правительства сделал по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 15 декабря.

«Вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учётом приоритетности», — приводит портал поручение главы правительства.

Уточняется, что необходимые изменения в приказ Минздрава РФ для этого должны быть внесены до 17 декабря. Кроме того, глава министерства Михаил Мурашко должен проконтролировать работу пунктов вакцинации в новогодние праздники с 1 по 10 января 2021 года, а Роспотребнадзор должен информировать правительство о рисках эпидемиологической ситуации.