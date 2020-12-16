Пермь, , 14:09 — REGNUM В Перми в течение трех дней (16−18 декабря) ожидаются снегопады. Подрядчики проводят обработку противогололёдными реагентами, сообщает пресс-служба администрация города.

В мэрии также отметили, что подрядные организации оперативно обеспечивают уборку улиц, особенно тротуаров и парковочных карманов. Качество работы проверит административно-техническая инспекция во время рейдов. Отдельно будет оцениваться состояние тротуаров.

Согласно прогнозу ГИС-центра Пермского государтсвенного национального исследовательского университета, 16 декабря на территории региона пройдут небольшие снегопады. Вечером 17 декабря и в ночь на 18 декабря прогнозируют интенсивные осадки. В Перми за эти дни (16−18 декабря) может выпасть около восьми миллиметров осадков.