Москва, , 14:09 — REGNUM Региональным избиркомам стоит отказаться от проведения голосования на придомовых территориях до 30 мая 2021 года. С такой рекомендацией на сегодняшнем заседании ЦИК выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома напомнила, что «голосование на пеньках» во время волеизъявления по поправкам в Конституцию РФ «показало себя прекрасно». Тогда, учитывая хорошую погоду и ситуация с пандемией коронавируса, когда приоритетом было обеспечение максимальной эпидемиологической безопасности, оно оказалось «очень популярным и востребованным».

На сегодняшний день, подчеркнула Памфилова, достаточно других мер для обеспечения безопасности на выборах. В этой связи ЦИК предложил комиссиям отказаться от придомового голосования, отметив, что его можно будет применять в «исключительных случаях». При этом Памфилова выразила надежду, что таких случаев «практически не будет».

«Трёх дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населённых пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность», — подчеркнула глава ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе плебисцита по Конституции многих граждан удивило странное голосование на детских площадках, во дворах, на пеньках с помощью багажников автомобилей или тележек из супермаректов с малопонятной системой контроля. Тогда ЦИК впервые разрешил голосование на открытом воздухе.