Москва, , 14:14 — REGNUM С учетом региональных доплат размер минимальной пенсии в Москве составит более 20 тысяч рублей. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц», — сказал Собянин.

Кроме того, мэр столицы пообещал проиндексировать детские пособия, а также социальные выплаты пожилым москвичам.

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