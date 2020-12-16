Ставрополь, , 14:04 — REGNUM Бывший директор сельской школы в Ставропольском крае признана виновной в совершении ряда должностных преступлений, в том числе вымогательстве денег у подчиненных. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что подсудимая Юлия Макарова, являясь директором школы в селе Елизаветинское Благодарненского городского округа, с 2016 по 2019 год вымогала деньги у учителей и обслуживающего персонала учреждения. Подчиненным, отказавшимся «платить дань», она угрожала привлечением к дисциплинарной ответственности или увольнением.

Кроме того, Макарова фиктивно устроила свою знакомую в школу на должность гардеробщика. При этом они договорились, что женщина фактически не будет работать, а зарплату будет переводить на банковскую карту директора. Ущерб от действий злоумышленницы превысил 200 тыс. рублей.

Макарова признана виновной в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Судом ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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