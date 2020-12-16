Ташкент, , 14:04 — REGNUM Услуги питьевого водоснабжения для населения, бюджетных организаций и оптовых потребителей Ташкента планируется повысить на 61,3%, до 500 сумов (3,5 рубля) за один кубометр. Это следует из проекта постановления хокимията (администрации) столицы Узбекистана.

Тариф для коммерческих организаций планируется увеличить вдвое, до 1,5 тыс. сумов (10,5 рубля) за кубометр. Тариф на услуги водоотведения для населения увеличится на 40%, до 350 сумов (2,5 рубля) за кубометр, для коммерческих организаций — на 78,3%, до 820 сумов (5,75 рубля).

В документе отмечается, что повышение тарифов необходимо для снижения кредиторской задолженности, своевременного погашения внешних займов и устранения неисправностей в сетях водоснабжения. Проект находится на стадии обсуждения.