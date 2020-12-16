Элиста, , 14:03 — REGNUM В Республике Калмыкия за прошедшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 16 декабря.

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 177 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Республике Калмыкия за последнее время увеличилось число пациентов с COVID-19, состояние которых врачи оценивают как тяжёлое. На это влияют поздняя диагностика или позднее обращение к медикам.

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