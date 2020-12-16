Верхнеуслонский район, Татария, , 14:18 — REGNUM Самая длинная в республике ледовая переправа открыта в Татарии по маршруту Аракчино-Верхний Услон. Готовность дороги через Волгу на толщину льда и наличие всех необходимых технических условий проверяли сотрудники центра государственной инспекции по маломерным судам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, инспекторы для проверки толщины ледовой дороги бурили лунки через каждые 50 метров. Толщина льда составляет от 25 до 35 см, что позволяет организовать проезд автотранспорта весом до 3,5 тонн. Длина ледовой переправы достигает 3,2 км и позволяет автомобилистам за 10−15 минут сократить путь из Казани до Верхнего Услона на 50 км. Движение на переправе организовали двустороннее. Ширина каждой полосы — 50 метров и ограничена вешками. Во время снегопада трассу будут чистить. Для безопасности на объекте имеются спасательные круги, багор и другие средства. На дороге установлено наблюдение и имеется пункт обогрева. Первые автомобили проехали по переправе в полдень 15 декабря.

Автомобилистов предупреждают об опасности выезда на лед и призывают строго соблюдать основные правила — выезжать на лед медленно, без толчков и торможений, необходимо отстегнуть ремни безопасности, движение по льду разрешено со скоростью до 20 км в час. Также требуется держать двери машины немного приоткрытыми, соблюдать дистанцию от 50 до 100 метров и не рекомендуется перемещение во время тумана или пурги.

Помимо автомобилистов передвигаться по ледовой дороге могут и пешеходы. Для них подготовили специальные дорожки, проложенные по бокам полосы движения.

ИА REGNUM напоминает, с конца ноября любителей зимней рыбалки начали штрафовать в Татарии за выход на неокрепший, тонкий лед.

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