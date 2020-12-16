Москва, , 14:04 — REGNUM Система распознавания лиц в Москве позволяет отлавливать сотни преступников. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы отлавливаем сотни преступников, находящихся в федеральном розыске. Что это означает? Это означает что граждане, которые были судимы, у которых есть свой шлейф судимости, приезжали в Москву, совершили преступления, не беспокоясь, что их найдут. Сегодня другая ситуация», — заявил Собянин.

Мэр Москвы выразил уверенность, что благодаря системе видеонаблюдения преступники, находящиеся в розыске, будут идентифицированы и найдены. И это отбивает у них желание приезжать в Москву совершать преступления.

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