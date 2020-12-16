Элиста, , 14:00 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 105 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 16 декабря.

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В настоящее время в ковидных стационарах лечение получают 758 пациентов. Состояние 22 человек врачи оценивают как тяжёлое, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На самоизоляции остаются 4 тыс. 347 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 13 тыс. 337 случаев заражения коронавирусом. Победу над COVID-19 одержали 10 тыс. 905 пациентов.

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