Москва, , 13:56 — REGNUM Властям необходимо подумать над созданием «дорожной карты» по защите от инфекционных заболеваний. Об этом на заседании комиссии Совбеза РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций заявил зампред ведомства Дмитрий Медведев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

«Нужно подумать и над разработкой единого плана действий или, если хотите, дорожной карты, которая позволит своевременно защититься от подобных кризисных явлений в будущем», — сказал Медведев.

По его словам, данный вопрос не так давно рассматривался на одном из совещаний, и по его итогам был разработан ряд поручений, в том числе президентских.

Медведев подчеркнул, что власти всех уровней должны чётко знать последовательность действий при подобных ситуациях. Он отметил, что такого рода документы должны быть разработаны в кратчайшие сроки.