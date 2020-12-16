Джакарта, , 13:56 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что генеральному консульству Индонезии в Малайзии удалось спасти ряд индонезийских граждан, которые стали жертвами торговли людьми, сообщает Sindonews.

По словам Ретно Марсуди, в декабре 2020 года восемь индонезийских женщин, ставших жертвами торговли людьми, были репатриированы в Индонезию.

Ранее посольство Индонезии в Абу-Даби (ОАЭ) помогло трём детям индонезийских граждан вернуться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии подписало соглашение о предоставлении помощи Соломоновым островам и Фиджи в борьбе с пандемией.

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