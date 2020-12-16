Бузулук, Оренбургская область, , 13:55 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя Бузулука, который признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, сообщает 16 декабря СУ СКР по региону.

По данным ведомства, днем 24 июня 2020 года возле жилого дома мужчина совершил развратные действия в отношении двух детей, возраст которых восемь и девять лет. После этого злоумышленник скрылся с места совершения преступления.

Суд назначил развратнику девять лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Дополнительным наказанием станет один год ограничения свободы после отбытия основного срока. Приговор в законную силу не вступил.