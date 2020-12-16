Москва, , 13:56 — REGNUM Москва является одним из самых безопасных крупных городов в мире. На данный момент в Москве нет необходимости вводить жесткие ограничительные меры. Об этом 16 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед Московской городской думой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По поводу безопасности: Москву надо сравнивать с другими городами мира. Сложно назвать город, где горожане чувствую себя в большей безопасности, чем в Москве. На фоне того, что мы наблюдаем в Нью-Йорке. Париже, Лондоне и даже Берлине. Ситуация во многих мировых городах сложная и криминогенная. И Москва на этом фоне выглядит лучше», — сказал Собянин.

По мнению мэра города, во многом эта ситуация стала возможной благодаря системе видеонаблюдения.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве весной и осенью

Читайте развитие сюжета: Собянин рассказал о пользе системы распознавания лиц в Москве