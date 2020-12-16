Стокгольм, , 14:05 — REGNUM Согласно опросу Novus, 97% шведов получили текстовое сообщение о новых коронавирусных ограничений, вступающих в силу 14 декабря. Ранее правительство страны разослало 22 миллиона СМС-сообщений на все телефонные номера, зарегистрированные в мобильной сети Швеции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

86% респондентов заявили социологам, что знали об отправке текстового сообщения заранее. Около 30% респондентов перешли по ссылке на сайт Krisinformation для подробного изучения новых предписаний, разработанных Агентством общественного здравоохранения. Увеличения трафика сайта также подтвердили в Гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям, которое отвечало за СМС-рассылку.

В опросе Novus, проведенном в период с 14 по 15 декабря, приняли участие 1 118 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: У жителей Швеции всех возрастов растёт заболеваемость COVID-19