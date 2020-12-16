Ростов-на-Дону, , 13:50 — REGNUM В Ростовской области по причине высокой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на карантин закрыли три детских сада и две школы. ОБ этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Образовательный процесс приостановлен в детсадах «Золотой Ключик» и «Аленушка» (Неклиновский район), а также «Сетраковский детский сад» (Чертковский район). Школьный звонок пока не дают в Весенненской школе в Тарасовском районе и Сетраковской школе в Чертковском районе.

Семь групп закрыты в шести детских садах, 20 классов — в 13 школах. В Сальском казачьем кадетском профессиональном лицее на карантин ушли студенты восьми учебных групп.

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