Москва, , 13:49 — REGNUM В России будут расширены возможности дистанционного получения государственных услуг, сообщил 16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство расширяет возможности дистанционного получения государственных услуг. Это очень удобно для тех, кто ограничен во времени или передвижении», — сказал он.

По словам главы правительства, уже сейчас можно удалённо зарегистрировать недвижимость, поставить объект на кадастровый учёт с помощью личного кабинета на сайте Росреестра.

«Правительство сделает эту процедуру ещё более доступной. Теперь можно будет оформить и выездной приём представителей МФЦ и Росреестра», — заявил премьер-министр.

При этом ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды могут вызвать домой специалистов бесплатно.