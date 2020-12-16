Оренбург, , 13:48 — REGNUM В Оренбургской области за сутки зафиксировано шесть случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает 16 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. В регионе с начала пандемии число жертв заболевания достигло 277.

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На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 1300 человек. Из них состояние 352 пациентов медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких 56 человек, на кислородной поддержке — 665.

Еще 852 оренбуржца пребывают в состоянии средней тяжести, 96 — в удовлетворительном состоянии.

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