Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Популярную многопользовательскую игру Among Us выпустили на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 15 декабря сообщалось на онлайн-презентации Indie World.

Версия для Nintendo Switch получит изменённое управление с поддержкой контроллеров Joy-Con. Ранее игра уже выходила на PC и мобильных устройствах.

Напомним, Among Us — это дискуссионная игра, в которой команде геймеров нужно определить предателя в своих рядах и выгнать ещё при помощи голосования. Релиз проекта состоялся в 2018 году, однако популярность он обрел только в 2020 году.

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