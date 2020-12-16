Оренбург, , 13:47 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлен 181 случая заражения коронавирусом, сообщает 16 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19. Сутками, ранее (на 15 декабря) суточный показатель составил 183 факта.

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С конца марта в регионе зафиксировано 26 069 носителей SARS-CoV-2. Среди них 10,5% — это дети, 51,9% — трудоспособное население в возрасте от 18 до 59 лет, остальные — пожилые люди старше 60 лет.

Оправились от коронавирусной инфекции 22 673 пациента, в том числе 157 — за последние сутки.

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