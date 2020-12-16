Ташкент, , 13:47 — REGNUM Ассоциация футбола Узбекистана отозвала заявку на проведение Кубка Азии в 2027 году. Об этом написал футбольный эксперт Алишер Никимбаев в своем телеграм-канале.

Узбекистанская ассоциация уже оповестила Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Среди претендентов остались Индия, Ирак, Катар и Саудовская Аравия.

Напомним, в 2023 году Кубок Азии пройдет в Китае. Катар принимал Кубок в 1988 и 2011 годах, а Иран — в 1968 и 1976 годах.

В 2019 году Кубок Азии проходил в четырех городах ОАЭ. Узбекистан выбыл из соревнований на стадии одно восьмой финала. Победителем стал Катар.