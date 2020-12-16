Уфа, , 13:51 — REGNUM В качестве платы с постояльцев дома милосердия, в котором сгорели 11 человек, брали 75% от их пенсии в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что у многих постояльцев не было прямых родственников, в основном они имели только дальних или двоюродных родственников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ночью 15 декабря в деревне Ишбулдино Абзелиловского района сгорел деревянный дом милосердия, в котором погибли 11 пожилых людей: четверо женщин и семь мужчин в возрасте от 57 до 80 лет.

Выяснилось, что этот дом престарелых не состоял в реестре поставщиков социальных услуг. В здании не была оборудована система пожаротушения, а руководство этого заведения не имело право держать там постояльцев круглые сутки. Хотя организация была зарегистрирована по указанному адресу, но сам дом не был оформлен как социальный объект с круглосуточным проживанием, поэтому фактически был, по сути, жилым домом.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проверить все подобные учреждения регионе.

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