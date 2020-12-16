Париж, , 13:46 — REGNUM Штрафу в €90 тыс. подвергнута парижская мэрия по причине того, что в 2018 году в ней на руководящие должности было назначено почти в два раза больше женщин, чем мужчин. Об этом 16 декабря сообщила мэр Парижа Анна Идальго во время выступления в совете города, запись которого опубликована на её странице в соцсети Twitter.

«В администрации города оказалось внезапно слишком много женщин», — заявила она.

Парижский мэр пояснила, что работу в руководстве мэрии получили 11 женщин и только пять мужчин, и в результате доля женщин на руководящих постах стала составлять 69%.

При этом Идальго указала, что совместно с помощницами, управляющими и другими женщинами из администрации города она отнесет чек на €90 тыс. в французское министерство государственной службы.

«Этот штраф, очевидно, абсурден. Кроме того, он несправедлив, неразумен и опасен. Да, мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции все еще очень большое», — отметила она.

Также, по данным газета Monde, при назначении на должности начальниц управлений и их помощниц мэрия нарушила решения властей Франции от 2013 года, в которых указывается, что представители одного пола не могут занимать более 60% руководящих должностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внешней торговли и экономической привлекательности Франции Франк Ристер призвал к сотрудничеству с Индонезией.