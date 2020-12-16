Брно, Чехия, , 13:42 — REGNUM Психологической ужастик Happy Game выйдет на PC и гибридной консоли Nintendo Switch весной 2021 года. Об этом сообщалось 15 декабря на YouTube-канале студии Amanita Design.

В Happy Game игроки возьмут на себя управление мальчиком, который пытается выбраться из ужасного психоделического кошмара. В процессе ему нужно будет много взаимодействовать с местными жителями и решать различные головоломки.

Напомним, разработкой Happy Game занимается чешская студия Amanita Design. Её наиболее популярные проекты: Machinarium, Botanicula и Chuchel.

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