Абакан, , 13:41 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал распоряжение о переносе выходного дня в регионе с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Последний день 2020 года в Хакасии станет выходным для работников учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти региона, республиканских госслужащих.

Аналогичное решение власти региона рекомендуют принять иным находящимся в республике госорганам, органам местного самоуправления. Решения о выходном 31 декабря предлагают принять и руководителям частных организаций.

Работа детсадов в этот день будет организована в режиме дежурных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Хакасии 31 декабря 2020 года станет выходным, власти региона объявили ещё 10 декабря.

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