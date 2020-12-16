Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM В Ростовской области число случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остаётся высокой. Это следует из данных, полученных в ходе еженедельного мониторинга в период с 7 по 13 декабря, передаёт ИА REGNUM.

На Дону за минувшую неделю было зарегистрировано более 20,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидпорога на 58,5%. В областном центре зарегистрировано более 7,2 тыс. заболевших, что выше эпидпорога на 53,4%.

При этом сократилась частота госпитализаций пациентов с ОРВИ, оставшись на уровне 49 недели 2020 года, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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