Иваново, , 13:40 — REGNUM В Ивановской области за сутки подтверждено 176 новых случаев заражения коронавирусом, об этом на брифинге 16 декабря сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

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В 133 новых случаях коронавирус подтвердился у пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Ивановской области достигло 18 509 случаев.

Выздоровели в Ивановской области 13 708 ковид-пациентов, в том числе 160 выписаны за минувшие сутки. Скончались 380 пациентов с коронавирусом, за сутки статистика летальности выросла на 12 новых случаев — скончавшиеся в возрасте от 56 до 93 лет, все имели сопутствующие заболевания.

В стационарах Ивановской области лечение продолжают 2142 человека, на койках с кислородом — 1294 человека, к аппаратам ИВЛ подключен 71 пациент. Свободны для пациентов с COVID-19 — 415 коек.