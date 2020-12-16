Кишинёв, , 13:39 — REGNUM В центре Кишинёва аграрии устроили очередную акцию протеста против принятия парламентом инициативы правительства о повышении ставки в НДС в сельском хозяйстве. Сельхозпроизводители собрались у здания парламента, где сегодня, 16 декабря, должно пройти пленарное заседание.

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Протестующие перебазировали сюда тракторы, ранее находившиеся на площади перед зданием правительства. Они стоят на тротуарах и клумбах и пытаются въехать на ступени дорожки, ведущей к зданию.

Уже в самом начале митинга начались стычки аграриев с представителями полиции, сообщает «Sputnik-Молдова». Сотрудники правоохранительных органов не дают протестующим передвигаться на технике.

Как заявляют митингующие, они намерены оставаться в центре до тех пор, пока власти не пойдут им навстречу — либо полнят требования, либо уйдут в отставку.

Напомним, протестные акции фермеры устраивают с 6 декабря. Сельхозпроизводители требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Главная их цель — добиться, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

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