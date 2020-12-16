Чебоксары, , 13:39 — REGNUM В Чувашии по итогам расследования уголовного дела об убийстве, которое произошло во дворе в Чебоксарах, 35-летний мужчина награждён посмертно медалью. Он ценой жизни защитил убегавшую от пьяного мужчины незнакомую девушку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

В ведомстве отмечают, что решением председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина погибший чебоксарец посмертно награждён медалью «Доблесть и отвага».

«За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки — при защите граждан от вооруженного преступника», — говорят в следственном управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено в ночь с 8 на 9 апреля 2020 года в одном из дворов по улице 50 лет Октября в Чебоксарах. По данным следствия, к группе девушек стал приставать пьяный мужчина, а когда получил отказ, то стал бросаться бутылками и преследовать одну из горожанок. Правоохранители установили, что за неё вступился 35-летний мужчина, на которого злоумышленник набросился с двумя ножами и нанёс смертельные удары. Преступные действия были пресечены 38-летним знакомым убитого.

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