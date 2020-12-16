Ташкент, , 13:31 — REGNUM Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана одобрила поправки, смягчающие наказание за клевету, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента республики.

В настоящее время за это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы до одного года. Согласно документу, клевета будет наказываться штрафом от 200 до 400 базовых расчетных величины ($4268−8536).

В качестве наказания могут быть назначены общественные работы от 300 до 360 часов, исправительные работы от двух до трех лет или ограничение свободы до одного года.

Согласно ч.3, ст. 139 УК Узбекистана («Клевета») в действующей редакции, клевета может наказываться ограничением свободы до трех лет или лишением свободы на тот же срок. Эта часть статьи также смягчается.