Пермь, , 13:30 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксировано 19 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Еще 13 человек, у которых выявлен коронавирус, скончались от сопутствующих заболеваний, сообщает 16 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта в Прикамье зафиксировано 1448 летальных исходов у пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. В 898 случаях причиной смерти назван COVID-19, а в 550 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в регионе с конца марта выявлено 25 666 случаев заражения. На сегодняшний день в больницах находятся 1998 пациентов, из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ.

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