Грозный, , 13:28 — REGNUM Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили в Чечне после ликвидации боевика. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, спецоперация была проведена накануне вечером в селе Катар-Юрт Ачхой-Мартановского района. По данным следствия, при попытке задержания участник незаконного вооруженного формирования (НВФ) Казбек Байдулаев бросил гранату в полицейских и ответным огнем был нейтрализован. Гражданские лица и сотрудники правопорядка в ходе спецоперации не пострадали.

Известно, что Байдулаев 1988 года рождения с 2012 года находился в федеральном розыске по обвинению в совершении тяжких преступлений, в том числе участии в НВФ.

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