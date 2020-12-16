Москва, , 13:31 — REGNUM За последние 14 лет число детей, которые погибли в России в результате дорожно-транспортных происшествий, уменьшилось в 2,5 раза. Об этом 16 декабря сообщил на пресс-конференции замглавы российской Госавтоинспекции Владимир Кузин.

По словам Кузина, в настоящее время заканчиваются мероприятия в рамках второй федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в России в период с 2013 по 2020 год.

«Стоит отметить, что она стала логичным продолжением первой программы 2006−2012 годов, которая началась уже 14 лет назад. Итогом работы за эти 14 лет стало снижение уровня детской смертности в ДТП в 2,5 раза, в абсолютных цифрах это с 1276 (в 2005 году — ред.) до 562 в 2019 году», — заявил он.

Также замглавы ГАИ отметил, что данные цифры очень значительны, они говорят о важности такой работы. Он указал, что самые успешные мероприятия этой целевой программы будут реализованы с 2021 года в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».